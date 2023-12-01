росія підлаштується під санкції на "довгі роки" – кремль

Влада росії вибудовує свої дії з урахуванням, що санкції США триватимуть "довгі роки".

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, пишуть рос ЗМІ.

"Ми не сумніваємося, що ці санкції (США) на довгі роки. І ми з цього виходимо, вибудовуючи нашу лінію", - сказав речник, реагуючи на слова заступника державного секретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтта про те, що американський уряд планує вдвічі скоротити доходи росії від експорту нафти та газу до кінця цього десятиліття.

"москва знала про те, що санкції США триватимуть довго і без заяви шановного представника, але америкоцентричний світ завершується, і настає період різноманіття, у тому числі у міжнародних економічних відносинах, - додав Пєсков.

На його думку, є економіка, яка наздоганяє по п'ятах Сполучені Штати - це Китай, є економіки, що ростуть, які мають свої потреби в енергоресурсах і в енергоносіях.

"Тому світ набагато різноманітніший, ніж США", - підсумував кремлівський речник.

Сьогодні ми повідомляли, що США анонсували подвійне скорочення енергетичних доходів росії до 2030 року.