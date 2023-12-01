США анонсували подвійне скорочення енергетичних доходів росії до 2030 року – FT

росія продовжує експортувати великі обсяги нафти з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вашингтон має намір вдвічі скоротити доходи росії від продажу нафти і газу до кінця цього десятиліття, заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт, стверджуючи, що західні санкції проти Москви необхідно зберігати "багато років".



Про це повідомляє FT.

Пайєтт сказав в інтерв'ю Financial Times, що обмеження можливостей глави кремля володимира путіна фінансувати вторгнення в Україну має гарантувати, що росія ніколи більше не зможе напасти на своїх сусідів.



Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що експорт нафти і газу з рф може впасти щонайменше на 40-50% до 2030 року, якщо західні санкції проти російської енергетичної галузі збережуться.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб це стало реальністю. Мета цих санкцій - змінити поведінку росії і гарантувати, що путін не матиме можливості, коли буде досягнутий певний мир, використати три-чотири роки для переозброєння та підготовки себе і своїх військових до третього етапу вторгнення в Україну", - наголосив Пайєтт.

Минулого року США на чолі з іншими країнами G7 запровадили обмеження цін на нафту рф, покликане уникнути дестабілізації на ринку, але зменшити доходи кремля. Згідно з правилами, країни, що не входять до G7, можуть продовжувати купувати російську нафту, але повинні платити менше 60 доларів за барель, якщо хочуть використовувати західні кораблі або послуги страховиків. Безпосередній імпорт російської нафти до ЄС, США та інших країн G7 здебільшого зупинений.

Хоча ці заходи спочатку призвели до різкого падіння цін на російську нафту, кремль знайшов нову мережу трейдерів і суден для обходу обмежень, що дозволяє йому продавати нафту покупцям, переважно в Індії та Китаї, за цінами, що перевищують запроваджений ліміт.



Значна частина цієї нафти транспортується за допомого "тіньового флоту", здебільшого застарілих танкерів, що ускладнює контроль за дотримання санкцій. Частина, однак, все ще перевозиться західними суднами, що працюють із західним страхуванням.

Пайєтт сказав, що США шукають "способи зробити цей тіньовий флот менш ефективним". Відповідаючи на запитання, чи підтримає Вашингтон заходи, які змусять західних страховиків вимагати більше інформації від вантажовідправників і проводити ретельнішу перевірку суден, що перевозять російську нафту, він відповів, що Штати стежитимуть за розвитком подій.



Попри стійкість російського експорту нафти минулого року, Вашингтон стверджує, що обмеження спровокували значні витрати для кремля, а посилення контролю за їх дотриманням та нові санкції будуть продовжувати завдавати шкоди російським доходам.



"Мої колеги в Мінфіні, які займаються цим, дуже уважно вивчають питання про те, як ми можемо забезпечити подальшу ефективність цієї політики", - сказав Пайєтт.