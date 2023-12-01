Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США анонсували подвійне скорочення енергетичних доходів росії до 2030 року – FT

01 грудня 2023, 11:15
США анонсували подвійне скорочення енергетичних доходів росії до 2030 року – FT
Польща США
росія продовжує експортувати великі обсяги нафти з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вашингтон має намір вдвічі скоротити доходи росії від продажу нафти і газу до кінця цього десятиліття, заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт, стверджуючи, що західні санкції проти Москви необхідно зберігати "багато років".

Про це повідомляє FT.

Пайєтт сказав в інтерв'ю Financial Times, що обмеження можливостей глави кремля володимира путіна фінансувати вторгнення в Україну має гарантувати, що росія ніколи більше не зможе напасти на своїх сусідів.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що експорт нафти і газу з рф може впасти щонайменше на 40-50% до 2030 року, якщо західні санкції проти російської енергетичної галузі збережуться.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб це стало реальністю. Мета цих санкцій - змінити поведінку росії і гарантувати, що путін не матиме можливості, коли буде досягнутий певний мир, використати три-чотири роки для переозброєння та підготовки себе і своїх військових до третього етапу вторгнення в Україну", - наголосив Пайєтт.

Минулого року США на чолі з іншими країнами G7 запровадили обмеження цін на нафту рф, покликане уникнути дестабілізації на ринку, але зменшити доходи кремля. Згідно з правилами, країни, що не входять до G7, можуть продовжувати купувати російську нафту, але повинні платити менше 60 доларів за барель, якщо хочуть використовувати західні кораблі або послуги страховиків. Безпосередній імпорт російської нафти до ЄС, США та інших країн G7 здебільшого зупинений.

Хоча ці заходи спочатку призвели до різкого падіння цін на російську нафту, кремль знайшов нову мережу трейдерів і суден для обходу обмежень, що дозволяє йому продавати нафту покупцям, переважно в Індії та Китаї, за цінами, що перевищують запроваджений ліміт.

Значна частина цієї нафти транспортується за допомого "тіньового флоту", здебільшого застарілих танкерів, що ускладнює контроль за дотримання санкцій. Частина, однак, все ще перевозиться західними суднами, що працюють із західним страхуванням.

Пайєтт сказав, що США шукають "способи зробити цей тіньовий флот менш ефективним". Відповідаючи на запитання, чи підтримає Вашингтон заходи, які змусять західних страховиків вимагати більше інформації від вантажовідправників і проводити ретельнішу перевірку суден, що перевозять російську нафту, він відповів, що Штати стежитимуть за розвитком подій.

Попри стійкість російського експорту нафти минулого року, Вашингтон стверджує, що обмеження спровокували значні витрати для кремля, а посилення контролю за їх дотриманням та нові санкції будуть продовжувати завдавати шкоди російським доходам.

"Мої колеги в Мінфіні, які займаються цим, дуже уважно вивчають питання про те, як ми можемо забезпечити подальшу ефективність цієї політики", - сказав Пайєтт.

СШАенергетикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Схоже путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 12:46
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 07:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється