Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія підтвердила ліквідацію офіцерів в Криму

05 січня 2024, 12:42
росія підтвердила ліквідацію офіцерів в Криму
Facebook.com/oleg.nikolenko
рф підтвердила ліквідацію 23 своїх військових під час вчорашнього українського удару по тимчасово окупованому Криму.

Серед них військових - високопоставлені офіцери і спецназ.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на росЗМІ.

"Попали в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі та неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військових", - пішуть ЗМІ.

Там додають, що вчора ЗСУ вдарили по військових цілях у Криму 10 ракетами, з яких три перехопити не вдалося.

Серед "200-х" виявилося п'ять високопоставлених офіцерів ЗС рф і як мінімум дев'ять спецпризначенців. 

Крім того, росіяни скаржаться, що ППО росії в Криму ослаблена, у зв'язку з чим очікуються найближчим часом нові успішні удари ЗСУ.

Про ці вибухи ми писали: в Криму пролунало близько 10 потужних вибухів.

 

РосіяКримудари

Останні матеріали

Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Політика
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 січня 2024, 09:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється