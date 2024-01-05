росія підтвердила ліквідацію офіцерів в Криму
Серед них військових - високопоставлені офіцери і спецназ.
Про це пише Укрінформ, посилаючись на росЗМІ.
"Попали в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі та неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військових", - пішуть ЗМІ.
Там додають, що вчора ЗСУ вдарили по військових цілях у Криму 10 ракетами, з яких три перехопити не вдалося.
Серед "200-х" виявилося п'ять високопоставлених офіцерів ЗС рф і як мінімум дев'ять спецпризначенців.
Крім того, росіяни скаржаться, що ППО росії в Криму ослаблена, у зв'язку з чим очікуються найближчим часом нові успішні удари ЗСУ.
Про ці вибухи ми писали: в Криму пролунало близько 10 потужних вибухів.