росія підтвердила ліквідацію офіцерів в Криму

рф підтвердила ліквідацію 23 своїх військових під час вчорашнього українського удару по тимчасово окупованому Криму.

Серед них військових - високопоставлені офіцери і спецназ.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на росЗМІ.

"Попали в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі та неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військових", - пішуть ЗМІ.

Там додають, що вчора ЗСУ вдарили по військових цілях у Криму 10 ракетами, з яких три перехопити не вдалося.

Серед "200-х" виявилося п'ять високопоставлених офіцерів ЗС рф і як мінімум дев'ять спецпризначенців.

Крім того, росіяни скаржаться, що ППО росії в Криму ослаблена, у зв'язку з чим очікуються найближчим часом нові успішні удари ЗСУ.

Про ці вибухи ми писали: в Криму пролунало близько 10 потужних вибухів.