росія підтвердила зустріч високого рівня по "зерновій угоді"
Про це сьогодні заявив заступник глави МЗС рф Сергій Вершинін, пишуть росЗМІ.
В ООН сподіваються на конструктивні та відверті обговорення з усіма сторонами з метою подолання труднощів по експорту зерна.
"У нас запланована зустріч високого рівня у чотиристоронньому форматі у Стамбулі завтра та післязавтра", – заявив високопоставлений російський дипломат.
На минулому тижні ООН анонсувала зустріч високого рівня на тему продовження дії "зернової угоди" і в організації сподіваються на конструктивні та відверті обговорення з усіма сторонами з метою подолання труднощів.
Туреччина заявила про ризик для зернової угоди через великий список вимог росії щодо продовження зернової угоди, починаючи із перепідключення россільгоспбанку до системи SWIFT.Раніше країни G7 закликали до продовження та розширення "зернової угоди".