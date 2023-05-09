росія підтвердила зустріч високого рівня по "зерновій угоді"

В Стамбулі пройде зустріч високого рівня на тему продовження дії "зернової угоди".

Про це сьогодні заявив заступник глави МЗС рф Сергій Вершинін, пишуть росЗМІ.

В ООН сподіваються на конструктивні та відверті обговорення з усіма сторонами з метою подолання труднощів по експорту зерна.

"У нас запланована зустріч високого рівня у чотиристоронньому форматі у Стамбулі завтра та післязавтра", – заявив високопоставлений російський дипломат.

На минулому тижні ООН анонсувала зустріч високого рівня на тему продовження дії "зернової угоди" і в організації сподіваються на конструктивні та відверті обговорення з усіма сторонами з метою подолання труднощів.

Туреччина заявила про ризик для зернової угоди через великий список вимог росії щодо продовження зернової угоди, починаючи із перепідключення россільгоспбанку до системи SWIFT.