росія підвищила роль авіації в операціях ЧФ рф – розвідка Британії

Частина морської авіації Чорноморського флоту росії останніми тижнями взяла на себе особливо важливу роль в операціях флоту і намагається відповідати на загрози на південному фланзі війни в Україні.

Про це міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

"Військово-морська авіація приділяє особливу увагу операціям із морського повітряного патрулювання, основним завданням яких, найімовірніше, є раннє виявлення безпілотних надводних кораблів. Ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12, спроєктовані в 1950-х роках, які вилітають із баз в окупованому Криму. Бойові літаки Су-24 виконують ударні операції на морі, включно зі щонайменше одним нещодавнім повітряним ударом по острову Зміїний", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що у зв'язку з загрозами Севастополю окупанти, найімовірніше, перебазують велику частину флоту з цього міста до Новоросійська. Тому росія намагається використовувати військово-морську авіацію для збереження контролю над північно-західною частиною Чорного моря.

Раніше британська розвідка заявила, що росія готується до багаторічної війни проти України.