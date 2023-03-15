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ПОЛІТИКА

росія планує набрати 400 тисяч контрактників до армії — Радіо Свобода

15 березня 2023, 10:18
росія планує набрати 400 тисяч контрактників до армії — Радіо Свобода
Джерело: lb.ua
Набір розпочнеться вже цієї весни.

З 1 квітня у росії стартує новий набір контрактників до армії. Міністерство оборони російської федерації розіслало в регіони рознарядки, в яких вказано, на яку кількість військових треба поповнити армію. Відразу кілька регіональних ЗМІ повідомили, що загальна кількість сягає 400 тисяч чоловіків.

Про це пише "Радіо Свобода".

Так, за планами МО рф у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають надійти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї – 9 тисяч.За виконання плану відповідатимуть губернатори. Хоча основна частина роботи ляже на співробітників військових комісаріатів.

Крім цього, у Воронезькій області місцевим мешканцям знову почали вручати повістки у військкомати. Так було і у вересні минулого року після оголошеної путіним так званої "часткової мобілізації". Влада регіону наразі стверджує, що це робиться "виключно для актуалізації даних військового обліку".

Раніше повідомлялось, що російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислової бази для ведення тривалої війни. Такі заходи змусять Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками в "оборонці" та кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні.

війнамобілізаціяармія рф

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