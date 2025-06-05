росія планує подвоїти виробництво дронів завдяки китайським запчастинам — розвідка

Тим часом росіяни нарощують в тому числі виробництво засобів радіоелектронної боротьби.

Представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров розповів, що росія у війні дронів отримала перевагу завдяки Китаю, великій кількості фінансів, а також потужним виробничим лініям, які знаходяться далеко від фронту.

У коментарі для Politico він зауважив, що виробники з КНР постачають окупантам обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні системи та плати управління.

Відбувається це за рахунок так званих підставних компаній. Це підприємства, які змінюють назву та уникають експортного контролю та санкцій, які їм загрожують через таку діяльність.

"Однак офіційно Китай дотримується всіх правил. Але тільки офіційно", — розповів він.

Пекін неодноразово заперечував, що постачає рф БпЛА чи комплектуючі. Втім, росія сильно залежить від китайських запчастин як для тактичних, так і для дальніх дронів. Така підтримка Піднебесної дозволяє агресору скоротити відставання від України в галузі технологій та виробництва дронів.

Александров додав, що рф намагається збільшити виробництво БпЛА дальньої дії: у 2024-му їх виготовляли 15 тисяч, а сьогодні план рф — понад 30 тисяч. Що ж стосується тактичних БпЛА — FPV — то їх росіяни хочуть виготовити цьогоріч до 2 млн штук. Також не варто забувати про заплановані 30 тисяч дронів-примар, які виснажують ППО.

Окрім того, ворог збільшує виготовлення дронів на оптоволокні, невразливих до засобів РЕБ. ЗСУ набагато складніше з'ясувати, коли вони підіймаються в небо.

"Тому нам доводиться використовувати різні акустичні та інші засоби для відстеження цих безпілотників, — розповів один з командирів ЗСУ Андрій, додаючи, що росіяни нарощують в тому числі виробництво засобів радіоелектронної боротьби. — ... На нашій ділянці фронту радіочастоти змінюються кожні два тижні. Тому, коли держава постачає нам безпілотники, придатними до використання виявляються тільки близько 20% із них. Нам постійно доводиться витрачати додаткові кошти і час на переналаштування цих безпілотників".

Нагадаємо, росія використовує лазер китайського виробництва для збиття українських безпілотників попри те, що Пекін продовжує заперечувати надання військової підтримки москві.