Росія планує в окупованому Криму масштабні військові навчання

Під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії

Російські військові мають планують провести в анексованому Криму військові навчання, за участю 10 тисяч артилеристів і близько 3 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння.

Зазначається, що під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії. Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на російські ЗМІ.

Також повідомляється, що навчання пройдуть на 20 полігонах – в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, республіці Північний Кавказ сусідньої Росії, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії та в анексованому Криму.

Нагадаємо, що 1 березня бойові катери Росгвардії БК-16 заступили на охорону чорноморського узбережжя недалеко від незаконно побудованого Керченського моста.