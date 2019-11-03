Росія планує в окупованому Криму масштабні військові навчання
Зазначається, що під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії. Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на російські ЗМІ.
Також повідомляється, що навчання пройдуть на 20 полігонах – в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, республіці Північний Кавказ сусідньої Росії, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії та в анексованому Криму.
Нагадаємо, що 1 березня бойові катери Росгвардії БК-16 заступили на охорону чорноморського узбережжя недалеко від незаконно побудованого Керченського моста.
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