Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія планує влаштувати диверсію на нафтопереробному заводі в білорусі – СБУ

04 серпня 2023, 15:33
росія планує влаштувати диверсію на нафтопереробному заводі в білорусі – СБУ
Джерело /t.me/SBUkr
Під виглядом "вагнерівців" в країну перевели спецпризначенців для виконання "особливого завдання".

Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті білорусі - Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це заявила Служба безпеки України.

Посилаючись на  розвіддані, СБУ вказала на підготовку теракту на підприємстві. При чому цим займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових російських збройних сил та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом "вагнерівців".

"Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів", аби спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави", - кажуть в Службі безпеки.

Про це, серед інших джерел, українськы розвідники дізнались пысля взяття в полон російського військовослужбовця на Запорізькому напрямку.

Після перевірки телефона окупанта відділом кібербезпеки СБУ з’ясувалось, що раніше він брав участь у бойових діях на півдні України, однак нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до білорусі як учасник ПВК "Вагнер". На етапі зміни місця служби він отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. Саме на його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції.

Раніше повідомлялось, скинутий президент Нігеру Мохамед Базум заявив, що росія може підім’яти під себе цілий регіон Африки за допомогою "Вагнера".

Білорусьдиверсіярф тероризм

Останні матеріали

Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється