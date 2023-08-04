росія планує влаштувати диверсію на нафтопереробному заводі в білорусі – СБУ

Під виглядом "вагнерівців" в країну перевели спецпризначенців для виконання "особливого завдання".

Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті білорусі - Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це заявила Служба безпеки України.

Посилаючись на розвіддані, СБУ вказала на підготовку теракту на підприємстві. При чому цим займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових російських збройних сил та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом "вагнерівців".

"Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів", аби спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави", - кажуть в Службі безпеки.

Про це, серед інших джерел, українськы розвідники дізнались пысля взяття в полон російського військовослужбовця на Запорізькому напрямку.

Після перевірки телефона окупанта відділом кібербезпеки СБУ з’ясувалось, що раніше він брав участь у бойових діях на півдні України, однак нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до білорусі як учасник ПВК "Вагнер". На етапі зміни місця служби він отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. Саме на його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції.

Раніше повідомлялось, скинутий президент Нігеру Мохамед Базум заявив, що росія може підім’яти під себе цілий регіон Африки за допомогою "Вагнера".