росія планує виготовити 2,7 млн артилерійських снарядів – ГУР

росія вже отримала від КНДР 1,5 млн снарядів 122 мм і 152 мм.

За даними української розвідки, у 2024 році країна-агресор росія планує виготовити 2,7 млн артилерійських снарядів.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс Україна.

За даними української розвідки, у минулому році росіяни випустили близько 2 млн снарядів 122 мм і 152 мм. Плани на цей рік амбітні, бо 2,7 млн потребують модернізації потужностей або створення нових виробничих ліній.

Щодо поставок боєприпасів від союзників, то за даними Головного управління розвідки Міноборони України, росія вже отримала від КНДР 1,5 млн снарядів 122 мм і 152 мм, половина з яких не спрацьовує, а з білорусі вивезла всі — брати там нічого.

В обмін на снаряди, ракети та інше озброєння Пхеньян прагне отримати від москви військові технології для розбудови свого військово-промислового комплексу. Зокрема, Північна Корея просить у кремля технології, які стосуються ядерної зброї.

Також розвідці відомо, що в лютому 2024 року росіяни запланували випустити 130 ракет класу "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-32 і "Кинджал". У рф створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва. Вони гірші за якістю, недосконалі, але дозволяють виробляти зброю.