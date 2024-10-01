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ПОЛІТИКА

росія планує залучити до 20 тисяч підсудних для війни в Україні

01 жовтня 2024, 18:37
росія планує залучити до 20 тисяч підсудних для війни в Україні
Джерело: rbc.ua
Наразі відомо, що у російських СІЗО знаходяться близько 60 тисяч підсудних.

російська влада може відправити на війну в Україну близько 20 тисяч підсудних. Вони перебувають у слідчих ізоляторах.

Про це йдеться у проєкті "Важливі історії".

Наразі відомо, що у російських СІЗО знаходяться близько 60 тисяч підсудних. Приблизно 40% підсудних можуть опинитись на війні в Україні.

За даними "Важливих історій", військовим, які займаються вербуванням на контракт із Міноборони, поставили завдання проаналізувати, скільки підсудних придатні до військової служби і як багато серед них тих, хто готовий укласти контракт.

Зокрема адвокати, які працюють у росії за кримінальними статтями, розповіли, що в СІЗО готуються до того, щоб підсудних "зірвати з ланцюга", тобто відправити на війну.

Ще один співрозмовники "Важливих історій" вважає, що з кожного російського СІЗО на війну можуть забрати близько 100 підсудних. Згідно з даними, у росії діє 210 слідчих ізоляторів. Виходячи з цих даних - на фронт можуть відправити близько 20 тисяч осіб. За попередніми даними, станом на початок 2024 року у СІЗО перебувало 106 тисяч осіб.

Джерело видання, наближене до Генштабу, розповіло, що відправлення на війну 40% підсудних - "це чиновницькі обіцянки, можливо, з урахуванням досвіду набору підслідних і ув'язнених". Також рішення відправляти на так зване "СВО" підсудних свідчить про те, що виснажується приплив ув'язнених, він уже не такий, як раніше.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що росія і далі змушуватиме призовників підписувати контракти після закінчення служби, аби відправляти їх на війну проти України.

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