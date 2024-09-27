росія продовжить змушувати призовників підписувати контракти для участі у війні – розвідка Британії

За законами рф призовники можуть служити в зоні бойових дій, якщо вони відслужили чотири місяці.

Британська розвідка вважає, що росія і далі змушуватиме призовників підписувати контракти після закінчення служби, аби відправляти їх на війну проти України.

Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

"Призов в росії починається 1 жовтня і що на сьогодні призовників не відправляли воювати в Україну. Зокрема, в лютому 2022 року керівництво рф заявляло, що призовників на передову відправляти не будуть", - йдеться в зівті.

Але розвідники пишуть, що призовники були задіяні під час Курської операції в серпні цього року. У відповідь деякі батьки висловили стурбованість тим, що їхніх синів відправили воювати після того, як вони відслужили менше чотирьох місяців.

Адже за законом призовники можуть служити в зоні бойових дій, якщо вони відслужили чотири місяці і пройшли підготовку за відповідною спеціальністю.

"Реакція сімей призовників на їх направлення на захист материкової росії, ймовірно, підсилює для керівництва рф чутливість до відправлення призовників до самої України. Проте росія, швидше за все, продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб забезпечити стабільне постачання особового складу для війни", – йдеться в огляді.

Днями ми писали, що кремль списав єдиний авіаносець і не може його замінити і разом з тим, екіпаж авіаносця пішов на фронт, що підкреслює кризу з кадрами в російській армії.