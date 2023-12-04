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ПОЛІТИКА

росія планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО – ЗМІ

04 грудня 2023, 17:44
росія планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО – ЗМІ
Джерело: ua.news
москва для цього готувала кампанію із підбурюванням до демонстрацій у цих країнах, а також інші акції.

росія планувала організувати операції з метою завадити Фінляндії та Швеції вступити до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Yle.

У розпорядження журналістів потрапив секретний звіт розвідки, в якому описані плани російських спецслужб організувати кампанії переслідувань під приводом демонстрацій перед вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

"План розкривається в записці, підготовленій офіцером російської розвідки, яка була спочатку передана до Центру журналістських розслідувань "Досьє"", - йдеться в публікації.

Як зазначається в планах, насильницькі демонстрації, що послідували за спаленням Корану в Швеції, посилили страх перед ісламом у країнах Європейського союзу. У документі йдеться про наказ до подальшого нагнітання такої напруги.

Спецслужби рф таким чином мали намір посилити "тертя" між Туреччиною та європейськими країнами та НАТО.

Правоохоронці підтвердили, що знали про плани російської спецслужби підбурювати демонстрації й у Фінляндії.

Варто зауважити, що в документах, які потрапили до розпорядження журналістів Yle, немає ознак того, що такі плани у Фінляндії росії справді вдалося реалізувати.

У плані російських спецслужб перераховуються методи в організацію кампаній переслідування. Серед них, зокрема:

  • заплановані у великих містах Європи демонстрації, які висміюють президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана;
  • одним із методів є нанесення максимальної кількості графіті та написів на стінах проти ісламу та Ердогана у відомих місцях у ЄС;
  • широке поширення кадрів демонстрацій у соціальних мережах;
  • проведення запланованих демонстрацій, що зазначено в оприлюднених матеріалах російської розвідки.

Крім документа про плани, журналісти отримали звіт про виконану операцію. У ньому точно задокументовано російську кампанію переслідувань, яка пройшла в центрі Парижа у березні 2023 року. Тоді в місті було організовано демонстрації проти ісламу та Туреччини.

Інформація про плани росії зливалася до Центру журналістських розслідувань "Досьє" порційно: наприкінці минулого року та навесні 2023-го.

У травні 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія стала 31 членом НАТО у квітні 2023 року. Вступ Швеції затягується через позицію Туреччини та Угорщини, хоча раніше Стокгольм планував вступати до Північноатлантичного альянсу разом із Фінляндією.

Минулого тижня комісія із закордонних справ парламенту Туреччини відклала розгляд законопроекту щодо заявки Швеції на вступ.

рф тероризмНАТОШвеціяФінляндія

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