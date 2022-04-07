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Росія платить громадським діячам за пропаганду

Болгарські спецслужби мають дані про те, що Росія платить близько 2 тисяч євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення своєї пропаганди в країні.
Росія платить громадським діячам за пропаганду Фото: EURACTIV
Про це заявила прес-секретар уряду і глава канцелярії прем'єр-міністра Болгарії Олена Бориславова, повідомляє  Euroactiv.
 
За її словами, кошти були передані болгарським політикам, відомим журналістам, аналітикам, політологам та іншим особам, які виступають у державних ЗМІ. Російська держава платила їм за формування громадської думки.
 
"Всім вам, хто безкоштовно плює на ЄС і НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, слід знати. Ви зіпсовані. Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця", - додала вона.
 
За її словами, деякі оратори звикли заплутувати публіку і грати на помилках і страхах.
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04 07 2022 13:32
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