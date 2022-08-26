росія почала виводити літаки з Криму – звіт НАТО

В зв’язку з вибухами на військових об’єктах в окупованому Криму, які стають частішими, і за якими, ймовірно, стоять українські військові, росія прийняла рішення вивезти з окупованого півострову десять своїх винищувачів.

Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на секретний звіт НАТО від 22 серпня.

"росія, швидше за все, виведе свої військово-повітряні сили в Криму, щоб запобігти подальшим атакам з боку України", - йдеться у звіті.

Наголошується, що російські військові на даний момент вже перекинули десять своїх винищувачів (шість винищувачів СУ-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ) з окупованого Криму назад на територію росії, аби уникнути подальших втрат літаків.

У звіті також йдеться про збільшення кількості тактичних ракет класу "земля-повітря" на окупованому півострові. Таким чином росіяни планують протистояти атакам з боку України, в тому числі і з безпілотників. Але останні, за даними НАТО, російським системам ППО важко визначити як цілі і ця проблема поширена серед усіх сил, які рф розгортає в Україні.

Раніше повідомлялось, що Міноборони України повідомило про знищення 9 літаків рф після вибухів на аеродромі в Криму.