Міноборони України повідомило про знищення 9 літаків рф після вибухів на аеродромі в Криму

Такі оперативні дані за минулу добу опублікувало відомство у середу.

Фото: вибухи на аеродромі у Саках, з вільного доступу

Загальне число знищених літаків рф від початку російського вторгнення в Україну досягло 232, за останню добу ліквідовано 9 повітряних суден рф. Про це йдеться в п овідомленні міністерства оборони України в середу.

Уточнюється, що за добу знищено 160 військових особового складу рф, 15 танків, 10 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 9 БПЛА, 7 одиниць автомобільної техніки, а також ще 2 - спеціальної техніки.

Зауважимо, що інформація про знищення майже десятка літаків за такий короткий час з'явилася після того, як 9 серпня пролунали вибухи на авіабазі "Саки", що в Новофедорівці. Там дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

В міноборони рф заявили, що сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів", і що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. На даний момент відомо вже про більше десяти постраждалих.

Своєю чергою Міноборони України іронічно прокоментувало подію. В офіційному повідомленні було сказано, що відомство "не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях".