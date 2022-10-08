НОВИНИТакі оперативні дані за минулу добу опублікувало відомство у середу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони України повідомило про знищення 9 літаків рф після вибухів на аеродромі в Криму
Фото: вибухи на аеродромі у Саках, з вільного доступу
Загальне число знищених літаків рф від початку російського вторгнення в Україну досягло 232, за останню добу ліквідовано 9 повітряних суден рф. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони України в середу.
Уточнюється, що за добу знищено 160 військових особового складу рф, 15 танків, 10 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 9 БПЛА, 7 одиниць автомобільної техніки, а також ще 2 - спеціальної техніки.
Зауважимо, що інформація про знищення майже десятка літаків за такий короткий час з'явилася після того, як 9 серпня пролунали вибухи на авіабазі "Саки", що в Новофедорівці. Там дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.
В міноборони рф заявили, що сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів", і що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. На даний момент відомо вже про більше десяти постраждалих.
Своєю чергою Міноборони України іронічно прокоментувало подію. В офіційному повідомленні було сказано, що відомство "не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях".
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