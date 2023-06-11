росія почне завозити воду в Крим – розвідка Британії

російська окупаційна адміністрація в Криму намагатиметься задовільнити нагальні потреби населення захопленого півострову у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з рф.

Про це пишуть аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

Британські військові заявляють, що знищення Каховської дамби сильно порушило роботу основного джерела прісної води на окупованому Кримському півострові - Північно-Кримського каналу.

"Північно-Кримський канал забирає воду з Каховського водосховища, з водозабору, розташованого вище рівня дна водосховища. Рівень води у водосховищі, ймовірно, впав нижче рівня водозабору 9 червня і вода незабаром перестане надходити до Криму", - йдеться в дописі.

Це призведе до зменшення доступності прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму. Додатково до того, що зараз жителі обог берегів Дніпра в Херсонській області зіткнулися з санітарною кризою, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.