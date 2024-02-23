росія подала апеляцію на вигнання з МОК і програла її
Олімпійський комітет рф програв апеляцію щодо призупинення його офіційного членства в МОК - рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд в Лозанні.
Суд відхилив апеляцію росії на призупинення членства, накладене в жовтні Міжнародним олімпійським комітетом.
Крім того, олімпійський комітет виступив проти включення до росії чотирьох спортивних організацій, які представляють окуповані регіони України.
Також суд дійшов висновку, що призупинення членства в МОК "не порушує принципів законності, рівності, передбачуваності або пропорційності".
Призупинення членства росії позбавило право отримувати фінансування від МОК.
Проте це не вплинуло на росіян, які змагаються в міжнародних видах спорту як нейтральні спортсмени.
російські спортсмени можуть і далі брати участь у багатьох відбіркових змаганнях до цьогорічної Олімпіади в Парижі в рамках ініціативи, яку підтримує Міжнародний олімпійський комітет.
Нагадаємо, що в жовтні МОК офіційно відсторонив Олімпійський комітет росії.