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росія подала апеляцію на вигнання з МОК і програла її

23 лютого 2024, 17:49
росія подала апеляцію на вигнання з МОК і програла її
Членство країни-терористки росії Міжнародний олімпійський комітет призупинив ще в жовтні.

Олімпійський комітет рф програв апеляцію щодо призупинення його офіційного членства в МОК - рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Суд відхилив апеляцію росії на призупинення членства, накладене в жовтні Міжнародним олімпійським комітетом. 

Крім того, олімпійський комітет виступив проти включення до росії чотирьох спортивних організацій, які представляють окуповані регіони України.

Також суд дійшов висновку, що призупинення членства в МОК "не порушує принципів законності, рівності, передбачуваності або пропорційності".

Призупинення членства росії позбавило право отримувати фінансування від МОК.

Проте це не вплинуло на росіян, які змагаються в міжнародних видах спорту як нейтральні спортсмени. 

російські спортсмени можуть і далі брати участь у багатьох відбіркових змаганнях до цьогорічної Олімпіади в Парижі в рамках ініціативи, яку підтримує Міжнародний олімпійський комітет.

Нагадаємо, що в жовтні МОК офіційно відсторонив Олімпійський комітет росії.

 
РосіяапеляціяМіжнародний олімпійський комітет

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