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росія погрожувала збивати французькі літаки – міністр оборони Франції

22 лютого 2024, 13:38
росія погрожувала збивати французькі літаки – міністр оборони Франції
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
москва пригрозила збивати французькі патрульні літаки над Чорним морем.

У Франції таку заяву розцінили, як особливо агресивну позицію кремля, пише Sky News.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну назвав погрози щодо літаків, які патрулюють міжнародний повітряний простір "особливо агресивною" позицією москви.

"Це нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни", - додав Лекорну.

Він додав, що місяць тому російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли вони перебували у вільній міжнародній зоні, де просто патрулюють.

"Поведінка росії в 2024 році не має нічого спільного з тим, що ми бачили у 2022 році та, очевидно, до агресії в Україні", - підсумував французький міністр.  

Він пояснив це тим, що росія перебуває в скрутному становищі на полі бою.

Днями стало відомо, що Франція передасть новітні дрони-камікадзе для ЗСУ.

 

РосіязбиттялітакиФранція

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