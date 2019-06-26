Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія поставляє вугілля з ОРДЛО до 19 країн, - дослідження

Європа і Туреччина - основні споживачі антрациту походженням з окупованого Донбасу
Росія поставляє 19 країнам світу антрацит, видобутий в окупованих районах Донецької і Луганської областей.
Росія поставляє вугілля з ОРДЛО до 19 країн, - дослідження Фото: atn.ua

Крім Польщі та Туреччини, які вже ставали фігурантами журналістських розслідувань, поставки йдуть до Грузії, Єгипту та Канади, повідомляє "Економічна правда".

Європа і Туреччина - основні споживачі антрациту походженням з окупованого Донбасу.

Згідно з документом, Туреччина з березня 2017 по грудень 2018 купила майже 3 млн тонн вугілля цієї марки. Другою за обсягами виявилася Румунія - 1,02 млн тонн, третьою - Бельгія - 876 990 тонн. За ними слідують Польща (333 132 тонни) і Болгарія (129 176 тонн).

Загальний обсяг поставок за звітний період оцінюється в 5,96 млн т.

За рахунок контрабанди окупанти фінансують терористичні "республіки" "ДНР" і "ЛНР". Фінансовий зв'язок, за даними розслідування The Washington Post, сторони підтримують через "банківську систему" іншої невизнаної "республіки" - Південної Осетії.

"Половина палива, яке потрапляє з Донбасу в РФ споживається підприємствами в Ростовській області - основний споживач Новочеркаська ГРЕС (входить в структуру "Газпрому"), решта - йде на експорт до інших країн", - розповів журналістам співрозмовник у ДТЕК Ріната Ахметова.

Контрабандою видобутого вугілля в Росію займається структура бізнесмена-утікача Сергія Курченко - "Газ Альянс". Фірма - монополіст на своєму ринку.

Нагадаємо, що китайські нафтопереробні компанії відмовилися приймати близько 1 мільйона тонн російської нафти, яку доставили до країни на танкерах, через інцидент із потраплянням до нафти хлорорганічних речовин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2019 17:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.