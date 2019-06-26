Росія поставляє вугілля з ОРДЛО до 19 країн, - дослідження

Європа і Туреччина - основні споживачі антрациту походженням з окупованого Донбасу

Росія поставляє 19 країнам світу антрацит, видобутий в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Крім Польщі та Туреччини, які вже ставали фігурантами журналістських розслідувань, поставки йдуть до Грузії, Єгипту та Канади, повідомляє "Економічна правда".

Європа і Туреччина - основні споживачі антрациту походженням з окупованого Донбасу.

Згідно з документом, Туреччина з березня 2017 по грудень 2018 купила майже 3 млн тонн вугілля цієї марки. Другою за обсягами виявилася Румунія - 1,02 млн тонн, третьою - Бельгія - 876 990 тонн. За ними слідують Польща (333 132 тонни) і Болгарія (129 176 тонн).

Загальний обсяг поставок за звітний період оцінюється в 5,96 млн т.

За рахунок контрабанди окупанти фінансують терористичні "республіки" "ДНР" і "ЛНР". Фінансовий зв'язок, за даними розслідування The Washington Post, сторони підтримують через "банківську систему" іншої невизнаної "республіки" - Південної Осетії.

"Половина палива, яке потрапляє з Донбасу в РФ споживається підприємствами в Ростовській області - основний споживач Новочеркаська ГРЕС (входить в структуру "Газпрому"), решта - йде на експорт до інших країн", - розповів журналістам співрозмовник у ДТЕК Ріната Ахметова.

Контрабандою видобутого вугілля в Росію займається структура бізнесмена-утікача Сергія Курченко - "Газ Альянс". Фірма - монополіст на своєму ринку.

Нагадаємо, що китайські нафтопереробні компанії відмовилися приймати близько 1 мільйона тонн російської нафти, яку доставили до країни на танкерах, через інцидент із потраплянням до нафти хлорорганічних речовин.