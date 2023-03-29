росія посилює кібератаки на союзників України

Аналітики кажуть, що російські "хактивісти" атакують Польщу та країни Північної Європи та Балтії арсеналом кіберзброї.

Кібервійна росії проти України значною мірою провалилася, і москва все частіше націлюється на європейських союзників Києва.

Про це повідомляє французька оборонна компанія Thales, пише Aljazeera.

Близько 60 відсотків усіх кібератак, зареєстрованих у всьому світі, були здійснені російськими хакерами, йдеться у звіті.

Корпорація Майкрософт заявила в оцінці загроз на початку цього місяця, що за перші шість тижнів цього року російські актори здійснили атаки щонайменше в 17 європейських країнах.

Напад росії на Україну почався 24 лютого минулого року, але вона не змогла здобути вирішальної перемоги на полі бою над своїм набагато меншим сусідом.

Thales і Microsoft заявили, що вторгнення росії супроводжувалося широкомасштабними кібератаками в Україні, але вони були відбиті.

Ці атаки все частіше здійснювалися групами, пов’язаними з кремлем, а не офіційними групами, і вони мали на меті посіяти хаос, а не знищити інфраструктуру.

Серед найбільш постраждалих країн – Польща, Латвія та Швеція. Чорногорія та Молдова – кандидати на євроінтеграцію – також були під прицілом.

У своїй оцінці Microsoft заявила, що атаки цього року в Європі були здебільшого спрямовані на державні установи з метою шпигунства.

Наголошуючи на глобальному охопленні російських акторів, фірма заявила, що 21 відсоток атак за межами України з початку війни припав на Сполучені Штати.

Хоча атаки за межами України часто були переслідуваннями низького рівня, Microsoft заявила, що росія цілком може вибрати більш шкідливі кіберінструменти в майбутньому.

"Якщо росія зазнає нових невдач на полі бою, російські актори можуть спробувати розширити свої цілі щодо військових і гуманітарних ланцюжків поставок, здійснюючи руйнівні атаки за межами України та Польщі", — заявили в Microsoft.

Раніше повідомлялось, що хакери рф атакували сайти у Словаччині через МіГ-29 для України.