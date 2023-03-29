Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія посилює кібератаки на союзників України

29 березня 2023, 21:27
росія посилює кібератаки на союзників України
Фото: espreso.tv
Аналітики кажуть, що російські "хактивісти" атакують Польщу та країни Північної Європи та Балтії арсеналом кіберзброї.

Кібервійна росії проти України значною мірою провалилася, і москва все частіше націлюється на європейських союзників Києва.

Про це повідомляє французька оборонна компанія Thales, пише Aljazeera.

Близько 60 відсотків усіх кібератак, зареєстрованих у всьому світі, були здійснені російськими хакерами, йдеться у звіті.

Корпорація Майкрософт заявила в оцінці загроз на початку цього місяця, що за перші шість тижнів цього року російські актори здійснили атаки щонайменше в 17 європейських країнах.

Напад росії на Україну почався 24 лютого минулого року, але вона не змогла здобути вирішальної перемоги на полі бою над своїм набагато меншим сусідом.

Thales і Microsoft заявили, що вторгнення росії супроводжувалося широкомасштабними кібератаками в Україні, але вони були відбиті.

Ці атаки все частіше здійснювалися групами, пов’язаними з кремлем, а не офіційними групами, і вони мали на меті посіяти хаос, а не знищити інфраструктуру.

Серед найбільш постраждалих країн – Польща, Латвія та Швеція. Чорногорія та Молдова – кандидати на євроінтеграцію – також були під прицілом.

У своїй оцінці Microsoft заявила, що атаки цього року в Європі були здебільшого спрямовані на державні установи з метою шпигунства.

Наголошуючи на глобальному охопленні російських акторів, фірма заявила, що 21 відсоток атак за межами України з початку війни припав на Сполучені Штати.

Хоча атаки за межами України часто були переслідуваннями низького рівня, Microsoft заявила, що росія цілком може вибрати більш шкідливі кіберінструменти в майбутньому.

"Якщо росія зазнає нових невдач на полі бою, російські актори можуть спробувати розширити свої цілі щодо військових і гуманітарних ланцюжків поставок, здійснюючи руйнівні атаки за межами України та Польщі", — заявили в Microsoft.

Раніше повідомлялось, що хакери рф атакували сайти у Словаччині через МіГ-29 для України.

війнакібератакарф тероризм

Останні матеріали

США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється