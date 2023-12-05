росія поверне ще шістьох українських дітей за посередництва Катару

За посередництва Катару росія погодилася звільнити ще шістьох українських дітей задля возз'єднання зі своїми сім'ями в Україні.

Про це пише The Washington Post.

"Група з шести дітей має виїхати з москви у вівторок і попрямувати через білорусь в Україну", - заявив державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер.

Діти, яких звільняють у вівторок, з різних сімей, їм від 8 до 15 років.

Так, мати 11-річного хлопчика, який є у групі звільнених дітей - українська військова, яка наразі перебуває в російському полоні.

Деяких дітей катарські дипломати супроводжували до посольства Катару в москві перед передачею в Україну.

Це вже другий етап повернення дітей за посередництва Катару, після того, як у жовтні було повернуто чотирьох неповнолітніх.

Востаннє майже місяць тому з окупованих територій вивезли ще чотирьох дітей.