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ПОЛІТИКА

росія працює над великою новою угодою з Іраном – Reuters

12 грудня 2023, 17:28
росія працює над великою новою угодою з Іраном – Reuters
Джерело: zn.ua
Заява пролунала через кілька днів після переговорів російського та іранського президентів.

росія та Іран прискорюють роботу над "новою великою міждержавною угодою", заявило 12 грудня Міністерство закордонних справ росії – після того, як 7 грудня президент Ірану Ібрагім Раїсі приїхав до москви на переговори з російським президентом владіміром путіним. 

Про це повідомляє Reuters. 

У заяві МЗС рф йдеться, що міністри закордонних справ двох країн у телефонній розмові домовилися прискорити роботу над угодою, яка перебуває на «високій стадії готовності». Міністерство не деталізувало сферу дії угоди, яка укладається на тлі зростаючих політичних, торговельних і військових зв'язків між москвою і Тегераном, 

Минулого тижня президент путін у кремлі провів п'ятигодинні переговори з Раїсі – президентом Країни, яка надає росії технології й безпілотники для атак на Україну. До цього у Білому домі заявляли про розгляд Іраном можливості надання росії балістичних ракет для використання у війні проти України, зокрема Fateh-110 і Zolfaghar, які можуть бути серйозною загрозою для українців. 

Сьогодні стало відомо, що Євросоюз запровадив нові санкції проти 6-ти фізосіб і 5-ти організацій, які причетні до розробки і виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, що рф використовує у війні проти України.

рф тероризмІранугода

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