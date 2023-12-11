ЄС ввів нові санкції проти Ірану за військову підтримку росії

Євросоюз запровадив нові санкції проти 6-ти фізосіб і 5-ти організацій, які причетні до розробки і виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, що рф використовує у війні проти України.

Про це пише Independent.

Це перші санкційні списки в рамках новостворених обмежувальних заходів через військову підтримку Іраном війни рф в Україні. Вони доповнюють попередні чотири раунди санкційних списків щодо іранських дронів.

До санкцій увійшли: компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, заступник гендиректора і головний науковий співробітник.

А також нші компанії, які виробляють компоненти для БПЛА, а саме: Baharestan Kish Company та її керуючий директор Саад Сазех Фараз Шаріф та її генеральний директор, а також Sarmad Electronic Sepahan Company, що пропонує послуги аерокосмічної техніки, і компанії, які допомагають Іранському корпусу вартових ісламської революції Кудс покращити програму БПЛА (компанія Kimia Part Sivan).

Усім їм буде заморожено активи та заборонено в'їзд до Європейського Союзу.