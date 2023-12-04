ЄС продовжив санкції проти росії за порушення прав людини до 2026 року

Зазначається, що їх продовжили на три роки, до 8 грудня 2026 року.

Європейський союз сьогодні, 4 грудня, продовжив частину санкцій проти росії за порушення прав людини. Вони діятимуть майже до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Рада ЄС.

"Сьогодні Рада продовжила глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їх продовжили на три роки, до 8 грудня 2026 року. Чинні обмежувальні заходи будуть і далі переглядатися щорічно.

Наразі санкції поширюються на 67 фізичних і юридичних осіб та 20 юридичних осіб. На тих, на кого поширюються обмежувальні заходи, поширюється заборона на в'їзд до ЄС, а також заморожування активів.

Крім того, фізичним і юридичним особам в ЄС заборонено надавати кошти особам, занесеним до списку.

Євросоюз на три роки продовжив обмеження проти колишнього директора Федеральної служби виконання покарань рф Олександра Калашникова, голови Слідчого комітету рф Олександра Бастрикіна, генпрокурора росії Ігоря Краснова і директора Росгвардії Віктора Золотова.

ЄС уже схвалив 11 пакетів санкцій проти росії. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичних та юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Нині ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.