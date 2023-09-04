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росія пробує хакнути секретні дані ЗСУ через ПЗ – британська розвідка

04 вересня 2023, 11:09
росія пробує хакнути секретні дані ЗСУ через ПЗ – британська розвідка
Спецслужби рф використовують шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel і намагаються проникнути в додатки, якими користуються українські військові, щоб знайти секретну інформацію.

Про це пише Міноборони Британії в X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

"Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих пристроїв Android, а також збирання й вилучення даних із них. Це стосується і цільових програм, які використовуються українськими військовими. Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою викрадення конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє постійне використання росією кібер потужностей для підтримки свого вторгнення в Україну", - йдеться в дописі.

В кінці серпня Британський національний центр кібербезпеки разом з міжнародними партнерами опублікували звіт про кампанію зловмисного програмного забезпечення, націлене на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.

"Шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося російською групою хакерів, відомою як Sandworm. 

Британський національний центр кібербезпеки вже відносив Sandworm до Головного центру спеціальних технологій Головного розвідувального управління (ГРУ) російського Генштабу", - додали в розвідці. 

Раніше стало відомо, що Німеччина вирішила реформувати розвідку через російських шпигунів.
Росіяхакерибританська розвідкаInfamous ChiselSandworm

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