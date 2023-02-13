Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія продаватиме понад 80% нафти "дружнім" країнам у 2023 році — Reuters

13 лютого 2023, 13:15
росія продаватиме понад 80% нафти
Фото: forexAW.com
Ці країни також отримуватимуть 75% російських нафтопродуктів і москва продовжує шукати нові ринки збуту.

росія планує спрямовувати 2023 року понад 80% свого експорту нафти до так званих "дружніх" країн, тобто держав, які не ввели санкції проти москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це заявив віце-прем'єр рф Олександр Новак, повідомляє Reuters.

Він додав, що в ці країни також надходитиме 75% російських нафтопродуктів, і що москва продовжує шукати нові ринки збуту.

росія збільшила продаж зі знижкою до Китаю та Індії, зокрема, після того, як вона постраждала від західних санкцій та цінової стелі G7, покликаної обмежити її здатність фінансувати війну в Україні за рахунок доходів від нафти.

Новак також попередив про невизначеність на світових ринках нафти, заявивши, що західні країни з групи ОЕСР, до якої входять США, Канада та Норвегія, можуть відкрити свої стратегічні запаси нафти.

Раніше повідомлялось, що видобуток нафти в росії може скоротитися у 2023 через ембарго ЄС і обмеження цін на російську нафту.

війнасанкціїнафта рф

Останні матеріали

Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється