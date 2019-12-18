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Росія програла апеляцію про компенсацію "Укрнафті" збитків, завданих анексією Криму

Крім цього, швейцарський суд зобов'язав Росію виплатити "Укрнафті" 155 тисяч швейцарських франків (близько 155 тисяч доларів) судових витрат
Верховний суд Швейцарії не задовольнив апеляційну скаргу Росії на рішення міжнародного арбітражу, який присудив РФ виплатити "Укрнафті" 44,4 мільйони доларів компенсації за експропріацію майна компанії внаслідок анексії Криму.
Росія програла апеляцію про компенсацію "Укрнафті" збитків, завданих анексією Криму Фото: telegraf.com.ua

Про це йдеться у прес-релізі "Укрнафти", оприлюдненому 18 грудня, повідомляє "Громадське".

"Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву РФ про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта". 12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь "Укрнафти" понад 44 мільйони доларів компенсації за експропріацію інвестицій "Укрнафти" в Автономній Республіці Крим", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, швейцарський суд зобов'язав Росію виплатити "Укрнафті" 155 тисяч швейцарських франків (близько 155 тисяч доларів) судових витрат.

Нагадаємо, що Росія оскаржила рішення Швейцарського суду про компенсації "Укрнафті"

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18 12 2019 11:11
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