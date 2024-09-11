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росія програла суд щодо заморожених у ЄС активів

11 вересня 2024, 20:31
росія програла суд щодо заморожених у ЄС активів
Фото: з вільних джерел
Суд ЄС відмовився зняти санкції з російського Національного депозитарію.
Європейський суд відхилив апеляцію Національного розрахункового депозитарію росії (НРД) щодо скасування санкцій Європейського Союзу стосовно російських активів, накладених у 2022 році. Обмеження були запроваджені через роль НРД у фінансуванні російського вторгнення в Україну.
 
Про це йдеться у рішенні суду.
 
Зокрема, судді вважають, що НРД "не зміг довести", що Євросоюз помилився, визначивши його як "системно важливий фінансовий інститут, що відіграє суттєву роль у функціонуванні фінансової системи рф".
 
Зазначається, що це рішення ще може бути оскаржене у вищій судовій інстанції ЄС.
 
Як відомо, сума активів НРД, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, становить близько 70 млрд євро. Наразі вони не використовуються для отримання наддоходів, які передаються Україні як фінансова підтримка. Проте, за інформацією Bloomberg, рішення суду ЄС може відкрити шлях до їхнього використання.
 
За даними видання, сума заморожених російських активів у Euroclear, які включають заморожені активи Банку росії, оцінюється в 173 млрд євро.

 

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