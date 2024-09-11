росія програла суд щодо заморожених у ЄС активів

Суд ЄС відмовився зняти санкції з російського Національного депозитарію.

Європейський суд відхилив апеляцію Національного розрахункового депозитарію росії (НРД) щодо скасування санкцій Європейського Союзу стосовно російських активів, накладених у 2022 році. Обмеження були запроваджені через роль НРД у фінансуванні російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться у рішенні суду.

Зокрема, судді вважають, що НРД "не зміг довести", що Євросоюз помилився, визначивши його як "системно важливий фінансовий інститут, що відіграє суттєву роль у функціонуванні фінансової системи рф".

Зазначається, що це рішення ще може бути оскаржене у вищій судовій інстанції ЄС.