Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Росія пропонує провести наступну зустріч щодо транзиту газу 29 листопада

У Російському Міністерстві енергетики заявили, що наступний раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України може відбутися 29 листопада 2019 року.
Росія пропонує провести наступну зустріч щодо транзиту газу 29 листопада Фото: Макс Левін/economics.lb.ua

Про це повідомив заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яневський, передає російський «Комерсантъ», зазначає "Громадське".

«Зустріч потенційно заплановано на п'ятницю (29 листопада — ред.). Але вона може відбутися у різному режимі: відеоконференції чи очному. Це ми в середу (27 листопада — ред.) вирішимо», — повідомив Яневський у кулуарах російського промислового форуму.

Зазначимо, що на переговорах Росія та Україна намагаються укласти нову угоду про транзит газу, адже чинна закінчується 31 грудня 2019 року. Щороку транзит газу приносить Україні 3 мільярди доларів доходів.

Раніше стало відомо, що російський Газпром готується до припинення транзиту газу через ГТС України з 2020 року. Зокрема, про це свідчать збільшені обсяги перекачування газу до Європи.

18 листопада у Газпромі заявили, що надіслали Нафтогазу офіційну пропозицію про укладання нової угоди на транзит газу на 1 рік або продовження чинних контрактів. Умовою цього є відмова України від претензій до Газпрому в межах перемоги у Стокгольмському арбітражі, а також від штрафу, який на Газпром наклав українських антимонопольний комітет.

В українському уряді цю пропозицію назвали неприйнятною.

Нагадаємо, що середня ціна дизельного палива в дрібнооптовому сегменті за минулий тиждень знизилася на 2,5% або на 50 копійок за літр до 20,65 гривень за літр, в крупному опті - ціни опустилися на 2% до 23,8 тисяч гривень за тонну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2019 12:00
ТЕГИ: газ
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.