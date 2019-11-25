Росія пропонує провести наступну зустріч щодо транзиту газу 29 листопада

У Російському Міністерстві енергетики заявили, що наступний раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України може відбутися 29 листопада 2019 року.

Про це повідомив заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яневський, передає російський «Комерсантъ», зазначає "Громадське".

«Зустріч потенційно заплановано на п'ятницю (29 листопада — ред.). Але вона може відбутися у різному режимі: відеоконференції чи очному. Це ми в середу (27 листопада — ред.) вирішимо», — повідомив Яневський у кулуарах російського промислового форуму.

Зазначимо, що на переговорах Росія та Україна намагаються укласти нову угоду про транзит газу, адже чинна закінчується 31 грудня 2019 року. Щороку транзит газу приносить Україні 3 мільярди доларів доходів.

Раніше стало відомо, що російський Газпром готується до припинення транзиту газу через ГТС України з 2020 року. Зокрема, про це свідчать збільшені обсяги перекачування газу до Європи.

18 листопада у Газпромі заявили, що надіслали Нафтогазу офіційну пропозицію про укладання нової угоди на транзит газу на 1 рік або продовження чинних контрактів. Умовою цього є відмова України від претензій до Газпрому в межах перемоги у Стокгольмському арбітражі, а також від штрафу, який на Газпром наклав українських антимонопольний комітет.

В українському уряді цю пропозицію назвали неприйнятною.

Нагадаємо, що середня ціна дизельного палива в дрібнооптовому сегменті за минулий тиждень знизилася на 2,5% або на 50 копійок за літр до 20,65 гривень за літр, в крупному опті - ціни опустилися на 2% до 23,8 тисяч гривень за тонну.