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ПОЛІТИКА

росія проведе засідання ООН щодо українських дітей, вивезених до рф – AP

21 березня 2023, 11:40
росія проведе засідання ООН щодо українських дітей, вивезених до рф – AP
Фото: gettyimages.com
росія пропонує обговорити на засіданні Ради безпеки ООН "реальну ситуацію" з українськими дітьми.

Країна-агресор росія планує провести неформальне засідання Ради Безпеки ООН на початку квітня щодо депортації українських дітей.

Про це сказав посол рф в ООН Василь Небензя, повідомляє Associated Press у вівторок, 21 березня.

За словами дипломата, росія запланувала засідання Ради безпеки ООН нібито задовго до п'ятничного рішення Міжнародного кримінального суду, який виписав ордери на арешт президента рф володимира путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Це пов'язано з тим, що у квітні росія головує у Раді безпеки.

Небензя зазначив, що рф пропонує обговорити на засіданні, орієнтовно 6 квітня, "реальну ситуацію" з українськими дітьми. Він назвав це питання "цілком роздутим". За його версією, дітей вивезли до росії, "бо хотіли вберегти від небезпеки, яку можуть принести військові дії".

Небензю запитали, чи росія планує повернути дітей. "Звичайно, у безпечних умовах. Чому ні?", - відповів російський посол.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента рф путіна та дитячого омбудсмена Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Вони підозрюються у причетності до незаконної депортації українських дітей.

війнаООНдітиарешт путіна

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