Росія провела в анексованому Криму масштабні навчання десантників

В анексованому Криму закінчилися масштабні тактичні навчання, які проводили десантно-штурмові і артилерійські полки сьомої гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, повідомляє «Крим Реалії».

Десантники разом з військовими з Чорноморського флоту з 25 по 27 березня відпрацьовували спільні маневри на землі, воді і в повітрі, повідомляють Крим.Реалії.

За даними Міноборони Росії, в підготовці брали участь півтори тисячі десантників. Також залучались 300 одиниць важкої військової техніки.

Як повідомлялося, Росія посилила угруповання військ в анексованому Криму. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 11 березня заявив, що це "забезпечує захист території півострова і інтересів Росії в Чорному морі".