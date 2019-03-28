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Росія провела в анексованому Криму масштабні навчання десантників

В підготовці брали участь півтори тисячі десантників
В анексованому Криму закінчилися масштабні тактичні навчання, які проводили десантно-штурмові і артилерійські полки сьомої гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, повідомляє «Крим Реалії».
Росія провела в анексованому Криму масштабні навчання десантників Фото: Вестник Кавказа

Десантники разом з військовими з Чорноморського флоту з 25 по 27 березня відпрацьовували спільні маневри на землі, воді і в повітрі,  повідомляють Крим.Реалії.

За даними Міноборони Росії, в підготовці брали участь півтори тисячі десантників. Також залучались 300 одиниць важкої військової техніки.

Як повідомлялося, Росія посилила угруповання військ в анексованому Криму. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 11 березня заявив, що це "забезпечує захист території півострова і інтересів Росії в Чорному морі".

Нагадаємо, що 1 березня бойові катери Росгвардії БК-16 заступили на охорону чорноморського узбережжя недалеко від незаконно побудованого Керченського моста.
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28 03 2019 18:57
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