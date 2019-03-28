ПОЛІТИКА НОВИНИВ анексованому Криму закінчилися масштабні тактичні навчання, які проводили десантно-штурмові і артилерійські полки сьомої гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, повідомляє «Крим Реалії».Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія провела в анексованому Криму масштабні навчання десантників
В підготовці брали участь півтори тисячі десантників
Фото: Вестник Кавказа
Десантники разом з військовими з Чорноморського флоту з 25 по 27 березня відпрацьовували спільні маневри на землі, воді і в повітрі, повідомляють Крим.Реалії.
За даними Міноборони Росії, в підготовці брали участь півтори тисячі десантників. Також залучались 300 одиниць важкої військової техніки.
Як повідомлялося, Росія посилила угруповання військ в анексованому Криму. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 11 березня заявив, що це "забезпечує захист території півострова і інтересів Росії в Чорному морі".
Нагадаємо, що 1 березня бойові катери Росгвардії БК-16 заступили на охорону чорноморського узбережжя недалеко від незаконно побудованого Керченського моста.
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