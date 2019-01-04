Росія проводить у Криму ракетно-зенітні навчання

Росія почала ракетні навчання в окупованому Криму. Підрозділи зенітно-ракетного полку зі складу армійського корпусу Чорноморського флоту почали навчання біля аеродромів Саки й Кача в Криму.

"Понад 300 зенітників зенітно-ракетного полку взялися до виконання комплексу навчально-бойових завдань, серед яких розгортання і заняття вогневих позицій, підготовка до відкриття вогню, а також відпрацювання дій з розвідки цілей", - повідомила прес-служба Чорноморського флоту Російської Федерації, інформує LB.ua.

Для тренувань бойових розрахунків щодня залучаються фронтові бомбардувальники Су-24М, літаки Ан-26, Бе-12 і вертольоти морської авіації.

Крім того, сьогодні стартували навчання військових сил ППО щодо захисту Чорноморського узбережжя в Краснодарському краї Росії. Понад 1,5 тисячі військовослужбовців зі складу бойових розрахунків зенітно-ракетної бригади розгорнуто на полігоні Молькино під Краснодаром.

Нагадаємо, в анексованому Криму закінчилися масштабні тактичні навчання, які проводили десантно-штурмові і артилерійські полки сьомої гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії