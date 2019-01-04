Росія проводить у Криму ракетно-зенітні навчання
"Понад 300 зенітників зенітно-ракетного полку взялися до виконання комплексу навчально-бойових завдань, серед яких розгортання і заняття вогневих позицій, підготовка до відкриття вогню, а також відпрацювання дій з розвідки цілей", - повідомила прес-служба Чорноморського флоту Російської Федерації, інформує LB.ua.
Для тренувань бойових розрахунків щодня залучаються фронтові бомбардувальники Су-24М, літаки Ан-26, Бе-12 і вертольоти морської авіації.
Крім того, сьогодні стартували навчання військових сил ППО щодо захисту Чорноморського узбережжя в Краснодарському краї Росії. Понад 1,5 тисячі військовослужбовців зі складу бойових розрахунків зенітно-ракетної бригади розгорнуто на полігоні Молькино під Краснодаром.
Нагадаємо, в анексованому Криму закінчилися масштабні тактичні навчання, які проводили десантно-штурмові і артилерійські полки сьомої гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- Маятник Фуко для України
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"