росія прямує до поразки в Україні – міністр економіки ФРН

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що росія перебуває на шляху до військової поразки в Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

"Ніхто не міг подумати, що 2022 рік закінчиться саме так", – сказав політик.

"Путін програє цю війну на полі бою", – заявив він.

За його словами, це відбувається тому, що українська армія отримує зброю від Європи, країн НАТО і США та використовує цю зброю "вміло і стратегічно, мудро і героїчно".

"Я за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", – сказав Габек, який виступав за постачання зброї в Україну ще до початку російської агресії проти України.

"Безумовно, завжди будуть нові системи і додаткова підтримка, але вони завжди мають обговорюватися спільно із членами Альянсу. Ми пройшли довгий шлях, і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що через візит президента України до США та після рішення Вашингтона про передачу Києву ЗРК Patriot владімір путін збільшив кількість неправдивих звинувачень і заяв, спрямованих на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки України.