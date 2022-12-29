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росія прямує до поразки в Україні – міністр економіки ФРН

29 грудня 2022, 13:31
росія прямує до поразки в Україні – міністр економіки ФРН
Фото: reuters.com
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що росія перебуває на шляху до військової поразки в Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

"Ніхто не міг подумати, що 2022 рік закінчиться саме так", – сказав політик.

"Путін програє цю війну на полі бою", – заявив він.

За його словами, це відбувається тому, що українська армія отримує зброю від Європи, країн НАТО і США та використовує цю зброю "вміло і стратегічно, мудро і героїчно".

"Я за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну",  сказав Габек, який виступав за постачання зброї в Україну ще до початку російської агресії проти України.

"Безумовно, завжди будуть нові системи і додаткова підтримка, але вони завжди мають обговорюватися спільно із членами Альянсу. Ми пройшли довгий шлях, і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів",  зазначив він.

Раніше повідомлялось, що через візит президента України до США та після рішення Вашингтона про передачу Києву ЗРК Patriot владімір путін збільшив кількість неправдивих звинувачень і заяв, спрямованих на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки України.

війнаНімечинапідтримка

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