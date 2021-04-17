CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Російської Федерації зажадала від сусідніх країн до 15 червня повернути своїх громадян, які незаконно перебувають в Росії, пригрозивши закриттям кордонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія пригрозила депортувати 150 тисяч нелегальних мігрантів з України
Ніякої правозастосовчої практики до громадян інших держав за порушення міграційних режимів застосовуватися не буде
Фото: inozpress.kg
"Ніякої правозастосовчої практики до громадян інших держав за порушення міграційних режимів застосовуватися не буде", – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Олександр Горовий, передає Інтерфакс.
Він продемонстрував слайд зі статистичними даними МВС, згідно з якими в Росії перебуває понад 1 млн нелегалів.
Найбільше нелегальних мігрантів – з Узбекистану (понад 332 тис). На другому місці розташувався Таджикистан (247 тис). Слідом ідуть Україна (152 тис), Азербайджан (120 тис), Киргизстан (115 тис), Вірменія (61 тис), Молдова (56 тис) і Казахстан (49 тис).
При цьому минулого тижня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що трудових мігрантів, чия кількість в Росії значно скоротилася через пандемію COVID-19, не вистачає для реалізації масштабних проєктів, зазначає РБК.
Раніше через пандемію частина мігрантів встигла виїхати з Росії, але не змогла повернутися через закриття кордонів, а частина залишилася без можливості виїхати додому.
Указами президента РФ Путіна іноземцям, що залишилися, продовжили до 15 червня 2021 року право перебування або проживання в Росії, терміни обліку та інші заходи щодо врегулювання їх правового положення.
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17 04 2021 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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