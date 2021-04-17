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Росія пригрозила депортувати 150 тисяч нелегальних мігрантів з України

Ніякої правозастосовчої практики до громадян інших держав за порушення міграційних режимів застосовуватися не буде
Влада Російської Федерації зажадала від сусідніх країн до 15 червня повернути своїх громадян, які незаконно перебувають в Росії, пригрозивши закриттям кордонів.
Росія пригрозила депортувати 150 тисяч нелегальних мігрантів з України Фото: inozpress.kg
"Ніякої правозастосовчої практики до громадян інших держав за порушення міграційних режимів застосовуватися не буде", – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Олександр Горовий, передає Інтерфакс.
 
Він продемонстрував слайд зі статистичними даними МВС, згідно з якими в Росії перебуває понад 1 млн нелегалів.
 
Найбільше нелегальних мігрантів – з Узбекистану (понад 332 тис). На другому місці розташувався Таджикистан (247 тис). Слідом ідуть Україна (152 тис), Азербайджан (120 тис), Киргизстан (115 тис), Вірменія (61 тис), Молдова (56 тис) і Казахстан (49 тис).
 
При цьому минулого тижня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що трудових мігрантів, чия кількість в Росії значно скоротилася через пандемію COVID-19, не вистачає для реалізації масштабних проєктів, зазначає РБК.
 
Раніше через пандемію частина мігрантів встигла виїхати з Росії, але не змогла повернутися через закриття кордонів, а частина залишилася без можливості виїхати додому.
 
Указами президента РФ Путіна іноземцям, що залишилися, продовжили до 15 червня 2021 року право перебування або проживання в Росії, терміни обліку та інші заходи щодо врегулювання їх правового положення.
 
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17 04 2021 16:34
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