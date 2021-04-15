НОВИНИФінляндія готується прийняти цього літа до 10 тисяч сезонних працівників, в основному з України, Росії і Таїланду, попри побоювання місцевих жителів, що приїжджі можуть посилити поширення COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України
У зв'язку з наближенням збором врожаю в південно-західній Фінляндії попит на робочу силу зросте і досягне піка на початку сезону збору ягід в східній частині країни
Фото: korrespondent.net
Організатори поїздок запевнили, що все робиться для захисту робітників і їхніх наймачів, повідомляє "Європейська правда".
У зв'язку з наближенням збором врожаю в південно-західній Фінляндії попит на робочу силу зросте і досягне піка на початку сезону збору ягід в східній частині країни.
За даними Центральної спілки сільгоспвиробників і власників лісу (МТК), перші робітники вже прибули до країни, і їхня кількість буде збільшуватися до кінця червня.
Ті, хто прибуває в країну, повинні пред'явити довідку, яка підтверджує, що недавно у них був негативний результат тесту на COVID-19, повідомив директор з розвитку бізнесу MTK Марко Мякі-Хакола.
За словами Мякі-Хакола, після прибуття робітників ще раз перевіряють, а потім відправляють на роботу, де вони будуть поміщені в карантин.
Ферми також повинні будуть координувати свої дії з місцевими лікарнями та розробити план охорони праці та техніки безпеки на той момент, коли почнуться сезонні роботи.
Фінський сільськогосподарський сектор налічував близько 3000 сезонних робітників в 2020 році, а в цього року фінська імміграційна служба схвалила понад 7300 заяв, і, як повідомляється, ще близько 1200 заяв очікують свого затвердження.
Нагадаємо, що уряд Фінляндії планує ввести національну річну візу для фахівців і стартап-підприємців.
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15 04 2021 15:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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