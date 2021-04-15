Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України

У зв'язку з наближенням збором врожаю в південно-західній Фінляндії попит на робочу силу зросте і досягне піка на початку сезону збору ягід в східній частині країни
Фінляндія готується прийняти цього літа до 10 тисяч сезонних працівників, в основному з України, Росії і Таїланду, попри побоювання місцевих жителів, що приїжджі можуть посилити поширення COVID-19.
Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України Фото: korrespondent.net
Організатори поїздок запевнили, що все робиться для захисту робітників і їхніх наймачів, повідомляє "Європейська правда".
 
У зв'язку з наближенням збором врожаю в південно-західній Фінляндії попит на робочу силу зросте і досягне піка на початку сезону збору ягід в східній частині країни.
 
За даними Центральної спілки сільгоспвиробників і власників лісу (МТК), перші робітники вже прибули до країни, і їхня кількість буде збільшуватися до кінця червня.
 
Ті, хто прибуває в країну, повинні пред'явити довідку, яка підтверджує, що недавно у них був негативний результат тесту на COVID-19, повідомив директор з розвитку бізнесу MTK Марко Мякі-Хакола.
 
За словами Мякі-Хакола, після прибуття робітників ще раз перевіряють, а потім відправляють на роботу, де вони будуть поміщені в карантин.
 
Ферми також повинні будуть координувати свої дії з місцевими лікарнями та розробити план охорони праці та техніки безпеки на той момент, коли почнуться сезонні роботи.
 
Фінський сільськогосподарський сектор налічував близько 3000 сезонних робітників в 2020 році, а в цього року фінська імміграційна служба схвалила понад 7300 заяв, і, як повідомляється, ще близько 1200 заяв очікують свого затвердження.
 
Нагадаємо, що уряд Фінляндії планує ввести національну річну візу для фахівців і стартап-підприємців.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2021 15:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.