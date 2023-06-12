росія применшує успіхи Збройних сил України – ISW

Влада росії та її джерела, ймовірно, називають просування ЗСУ через російську оборону захопленням "сірих зон", аби применшити успіхи України та не повідомляти про прорив оборонних рубежів окупантів.

Так, під час наступальних операцій ЗСУ досягли успіхів і звільнили низку населених пунктів. У той же час в росії намагаються применшити їхні значення і втрату контролю, як і прорив власних ліній оборони.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Українські військові провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і зайняли певну територію.

За словами заступниці глави Міноборони України Ганни Маляр, військові ведуть наступальні операції в районі Бахмута.

російські джерела повідомляють про продовження ЗСУ наземних атак на північному і південному флангах міста.

"Геолокаційні кадри і російські джерела показали, що українські військові звільнили кілька населених пунктів у ході наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки в західній частині Донецької області", – йдеться в звіті.

Крім того, рос ЗМІ повідомили, що бійці ЗСУ продовжували наступ на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, й досягли успіхів у цьому районі.

Українські сили візуально підтвердили наступ у західній частині Донеччини та на Запоріжжі, що підтвердили і російські джерела, проте спробували це применшити.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що ЗСУ просунулися на 300-1500 метрів на півдні країни. Вона та інші українські та російські джерела повідомили, що в період з 10 по 11 червня Сили оборони досягли успіхів на південь від Великої Новосілки, зокерма звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

Деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у "сірій зоні" або спірних районах, або що ЗСУ діють у районах, які війська росії "не повністю окупували" до українських атак у південних регіонах.

Аналітики зауважують, що російські джерела, ймовірно, називають територіальне просування ЗСУ через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив українськими військами оборонних рубежів окупантів, йдеться у звіті аналітиків.

В ISW зазначили, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, але "говорити про український "прорив" поки що передчасно".