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ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі – ISW

11 червня 2023, 09:02
ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі – ISW
Війська рф в Запорізькій області продовжують оборонятися від атак ЗСУ відповідно до обґрунтованої тактичної оборонної доктрини.

Українські війська на заході Запорізької області досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова. 

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Вчені інституту вказують, що росіяни намагаються оборонятися, а російська пропаганда розказує по телевізору про успіхи армії рф на цьому напрямку, яких не існує.

"За попередньою оцінкою ISW, російські війська відреагували на початок українських контрнаступальних операцій на заході Запорізької області відповідно до усталеної російської доктрини, яка передбачає, що перший ешелон військ відбиває або уповільнює атакуючі сили за допомогою мінних полів, укріплень і опорних пунктів, а другий ешелон військ контратакує будь-які спроби прориву противника", йдеться в звіті. 

Аналітики ISW додають, що російські повідомлення про українські атаки на півдні України в останні дні свідчать про те, що українські війська здійснюють обмежені прориви і тимчасово займають нові позиції, перш ніж російські війська пізніше відвойовують або витісняють українські війська з цих позицій.

ЗСУ намагаються йти в лобовий штурм, але їм бракує підтримки з повітря, але початкові штурми українських сил не слід екстраполювати для прогнозування всіх українських операцій.

"На українські сили, безумовно, чекає важка боротьба, але Україна ще не перекинула переважну більшість своїх контрнаступальних сил, а російська оборона не є рівномірно міцною на всіх ділянках лінії фронту", - пишуть в ISW.

Раніше ISW заявили, що війська рф втратили багато позицій через підрив Каховської ГЕС.
ЗапоріжжяЗСУISW

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