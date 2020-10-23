Росія примусово виселяє з анексованого Криму 600 українців - МЗС України
Про це заявила послиня з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Лариса Герасько під час онлайн-конференції щодо проблем водопостачання до анексованого Криму, повідомляє "Громадське".
Натомість, за словами послині, російська влада переселяє на півострів власне населення - так, понад 140 тисяч росіян змінили місце реєстрації на Крим.
Також Герасько розповіла, що Росія порушує Гаазькі конвенції та примусово поширила своє громадянство на все населення півострова, зокрема, й на осіб без громадянства. Крім того, РФ порушує право на життя, свободу й безпеку через насильство над людьми. Так, після анексії у 2014 році зникли понад 40 людей, серед них українські та кримськотатарські активісти й журналісти, каже послиня.
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