росія призначила закритий суд над американським репортером Гершковичем

Журналіста вже понад рік утримують в росії за звинуваченням у шпигунстві на користь ЦРУ.

Сьогодні 17 червня російський суд оголосив, що наприкінці червня проведе за зачиненими дверима судовий розгляд справи про шпигунство репортера газети Wall Street Journal Евана Гершковича. 32-річний Гершкович був затриманий Федеральною службою безпеки (ФСБ) 29 березня 2023 року в місті Єкатеринбург за звинуваченням у шпигунстві, яке передбачає до 20 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Reuters.

Гершкович неодноразово заперечував ці звинувачення. А газета The Wall Street Journal стверджує, що Гершкович виконував свою роботу і заперечує, що він є шпигуном. Білий дім також назвав звинувачення "смішними", а президент Джо Байден заявив, що затримання Гершковича є "абсолютно незаконним".

ФСБ заявила, що Гершкович намагався зібрати для ЦРУ секрети про "Уралвагонзавод", російське оборонне підприємство, яке є одним з найбільших у світі виробників бойових танків.

"За версією слідчих органів, американський журналіст The Wall Street Journal Гершкович за завданням ЦРУ в березні 2023 року збирав на території Свердловської області секретні відомості про діяльність оборонного підприємства АТ НПК "Уралвагонзавод" з виробництва і ремонту військової техніки", — йдеться в повідомленні.

Перше слухання призначено на 26 червня, повідомили в суді.