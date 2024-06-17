Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія призначила закритий суд над американським репортером Гершковичем

17 червня 2024, 18:47
росія призначила закритий суд над американським репортером Гершковичем
Журналіста вже понад рік утримують в росії за звинуваченням у шпигунстві на користь ЦРУ.

Сьогодні 17 червня російський суд оголосив, що наприкінці червня проведе за зачиненими дверима судовий розгляд справи про шпигунство репортера газети Wall Street Journal Евана Гершковича. 32-річний Гершкович був затриманий Федеральною службою безпеки (ФСБ) 29 березня 2023 року в місті Єкатеринбург за звинуваченням у шпигунстві, яке передбачає до 20 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Reuters.

Гершкович неодноразово заперечував ці звинувачення. А газета The Wall Street Journal стверджує, що Гершкович виконував свою роботу і заперечує, що він є шпигуном. Білий дім також назвав звинувачення "смішними", а президент Джо Байден заявив, що затримання Гершковича є "абсолютно незаконним".

ФСБ заявила, що Гершкович намагався зібрати для ЦРУ секрети про "Уралвагонзавод", російське оборонне підприємство, яке є одним з найбільших у світі виробників бойових танків.

"За версією слідчих органів, американський журналіст The Wall Street Journal Гершкович за завданням ЦРУ в березні 2023 року збирав на території Свердловської області секретні відомості про діяльність оборонного підприємства АТ НПК "Уралвагонзавод" з виробництва і ремонту військової техніки", — йдеться в повідомленні.

Перше слухання призначено на 26 червня, повідомили в суді.

росія загрозажурналіст WSJГершкович

Останні матеріали

В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Cуспільство
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 14:41
Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Політика
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 00:22
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Політика
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2024, 14:58
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Політика
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 14 червня 2024, 11:36
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Політика
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Переклад iPress – 14 червня 2024, 09:06
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Політика
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 13 червня 2024, 15:22
Компоненти професійних шампунів: які вони
LifeStyle
Компоненти професійних шампунів: які вони
13 червня 2024, 13:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється