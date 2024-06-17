росія призначила закритий суд над американським репортером Гершковичем
Сьогодні 17 червня російський суд оголосив, що наприкінці червня проведе за зачиненими дверима судовий розгляд справи про шпигунство репортера газети Wall Street Journal Евана Гершковича. 32-річний Гершкович був затриманий Федеральною службою безпеки (ФСБ) 29 березня 2023 року в місті Єкатеринбург за звинуваченням у шпигунстві, яке передбачає до 20 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Reuters.
Гершкович неодноразово заперечував ці звинувачення. А газета The Wall Street Journal стверджує, що Гершкович виконував свою роботу і заперечує, що він є шпигуном. Білий дім також назвав звинувачення "смішними", а президент Джо Байден заявив, що затримання Гершковича є "абсолютно незаконним".
ФСБ заявила, що Гершкович намагався зібрати для ЦРУ секрети про "Уралвагонзавод", російське оборонне підприємство, яке є одним з найбільших у світі виробників бойових танків.
"За версією слідчих органів, американський журналіст The Wall Street Journal Гершкович за завданням ЦРУ в березні 2023 року збирав на території Свердловської області секретні відомості про діяльність оборонного підприємства АТ НПК "Уралвагонзавод" з виробництва і ремонту військової техніки", — йдеться в повідомленні.
Перше слухання призначено на 26 червня, повідомили в суді.