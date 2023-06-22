Московський суд залишив в СІЗО американського журналіста The Wall Street Journal
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Гершкович залишиться у російському СІЗО до кінця серпня цього року.
На засідання суду прибула посол США в рф Лінн Трейсі та представники інших іноземних дипмісій.
Хоча справа Гершковича і розглядається у закритому режимі, дипломатам дозволили бути присутнім на засіданні.
Посол СШАі після засідання суду знову заявила про безпідставність арешту американського журналіста і закликала владу росії негайно звільнити його.В кінці березня російські спецслужби схопили журналіста WSJ, який писав про ПВК "вагнер".