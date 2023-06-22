Московський суд залишив в СІЗО американського журналіста The Wall Street Journal

Суд столиці росії відхилив апеляційну скаргу на запобіжний захід для обвинуваченого в шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Гершкович залишиться у російському СІЗО до кінця серпня цього року.

На засідання суду прибула посол США в рф Лінн Трейсі та представники інших іноземних дипмісій.

Хоча справа Гершковича і розглядається у закритому режимі, дипломатам дозволили бути присутнім на засіданні.

Посол СШАі після засідання суду знову заявила про безпідставність арешту американського журналіста і закликала владу росії негайно звільнити його.