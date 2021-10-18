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Росія призупиняє роботу свого представництва при НАТО
У відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі, роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада, або це займе ще кілька днів
Фото: з вільних джерел
Про це заявив глава МЗС РФ Сєргєй Лавров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.
"У відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі, роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада, або це займе ще кілька днів", - сказав Лавров.
"По-друге, ми припиняємо діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року. І, по-третє, припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії", - додав міністр.
Лавров додав, що "якщо у НАТО виникнуть якісь екстрені справи, то вони можуть звертатися з цих питань до нашого посла в Бельгії. Послу, який забезпечує двосторонні відносини".
Нагадаємо, НАТО оголосило про скорочення місії РФ в Альянсі вдвічі і позбавило акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.
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