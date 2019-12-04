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Росія: Путін оприлюднив декларацію про доходи, витрати та майно

Путін, як і раніше, є власником двох раритетних автомобілів "Волга" ГАЗ М21, позашляховика "Нива" і причепа "Скіф"
Президент Росії Володимир Путін у 2018 році заробив 8 мільйонів 648 тисяч 353 рублі (це близько 3 мільйонів 650 тисяч гриень).
Росія: Путін оприлюднив декларацію про доходи, витрати та майно Фото: ria.ru

Такі дані містяться в опублікованій 12 квітня на сайті Кремля декларації Путіна про доходи, витрати і майно, повідомляє "Радіо свобода".

Згідно з декларацією, склад нерухомого майна президента Росії не змінився. У його власності перебувають квартира площею 77 квадратних метрів і гараж площею 18 квадратних метрів. У користуванні російського лідера також квартира в 153,7 квадратних метра і гаражне місце на 18 квадратних метрів.

Путін, як і раніше, є власником двох раритетних автомобілів "Волга" ГАЗ М21, позашляховика "Нива" і причепа "Скіф".

Дохід Путіна в 2018 році виявився приблизно на 10 мільйонів рублів менше, ніж у 2017 році, коли він склав 18 мільйонів 728 тисяч 268 рублів, однак у тій сумі були враховані кошти від продажу земельної ділянки площею 0,15 гектара.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін вирішив надати Білорусі державний кредит у розмірі 600 млн доларів

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12 04 2019 21:36
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