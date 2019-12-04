Росія: Путін оприлюднив декларацію про доходи, витрати та майно
Такі дані містяться в опублікованій 12 квітня на сайті Кремля декларації Путіна про доходи, витрати і майно, повідомляє "Радіо свобода".
Згідно з декларацією, склад нерухомого майна президента Росії не змінився. У його власності перебувають квартира площею 77 квадратних метрів і гараж площею 18 квадратних метрів. У користуванні російського лідера також квартира в 153,7 квадратних метра і гаражне місце на 18 квадратних метрів.
Путін, як і раніше, є власником двох раритетних автомобілів "Волга" ГАЗ М21, позашляховика "Нива" і причепа "Скіф".
Дохід Путіна в 2018 році виявився приблизно на 10 мільйонів рублів менше, ніж у 2017 році, коли він склав 18 мільйонів 728 тисяч 268 рублів, однак у тій сумі були враховані кошти від продажу земельної ділянки площею 0,15 гектара.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін вирішив надати Білорусі державний кредит у розмірі 600 млн доларів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України