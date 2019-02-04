Росія виділила Білорусі $600 млн кредиту на погашення старого боргу

У 2017 році Білорусь отримала від РФ $700 млн кредиту на 10 років

Президент Росії Володимир Путін вирішив надати Білорусі державний кредит у розмірі 600 млн доларів.

Ці гроші підуть на рефінансування платежів у погашення основного боргу за раніше наданими Москвою позиками, заявив перший віце-прем'єр - міністр фінансів РФ Антон Силуанов, інформує РБК.

Силуанов також повідомив, що до кінця квітня Білорусь також може отримати транш кредиту Євразійського фонду стабілізації і розвитку на $200 млн. За словами російського міністра, зараз обговорюються процедури, необхідні для підписання міждержавної угоди.

Наприкінці лютого Білорусь попросила в Москви кредит на покриття боргу. Мінськ розраховував отримати загалом $1 млрд, включивши в цю суму борги як перед Росією, так і перед Євразійським фондом стабілізації і розвитку.

Нагадаємо, в 2017 році Білорусь отримала від Росії $700 млн кредиту на 10 років. У розпорядженні прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва йшлося, що кошти виділяють "з метою подальшого зміцнення дружніх відносин", а також "для погашення кредитів, які були видані раніше".

У травні 2018 року повідомляли, що обсяг заборгованості Мінська за виданими Москвою кредитами становить $6,3 млрд і близько 60 млрд рублів. При цьому прострочених зобов'язань перед Росією у Білорусі немає.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за можливе створення в Союзній державі єдиної валюти, яка повинна називатися не російський, а "загальний рубль".