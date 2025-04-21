росія ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Іраном
Російський президент Володимир путін підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між москвою і Тегераном.
Документ було опубліковано на порталі правової інформації рф.
Закон було підписано ще в січні путіним і президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
В документі перелічено сфери, пов'язані з обороною, безпекою та протидією тероризму, розвитком промисловості, енергетики, сільського господарства, освіти і культури.
В документі також йдеться про те, що в разі агресії третіх країн сторони не мають права надавати військову допомогу агресору.
А 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час візиту до москви передав російському диктатору письмове послання від верховного лідера Ісламської Республіки Алі Хаменеї.
На зустрічі в кремлі він сказав, наскільки для його країни важливим є підписання договору про стратегічне партнерство з москвою.
Ще 17 квітня ми писали, що іранський міністр прибув до москви з посланням для путіна перед ядерними переговорами зі США.