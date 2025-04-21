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росія ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Іраном

21 квітня 2025, 18:34
росія ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Іраном
Фото: reuters.com
ЇЇ було погоджено двома сторонами.

Російський президент Володимир путін підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між москвою і Тегераном. 

Документ було опубліковано на порталі правової інформації рф.

Закон було підписано ще в січні путіним і президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. 

В документі перелічено сфери, пов'язані з обороною, безпекою та протидією тероризму, розвитком промисловості, енергетики, сільського господарства, освіти і культури. 

В документі також йдеться про те, що в разі агресії третіх країн сторони не мають права надавати військову допомогу агресору.

А 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час візиту до москви передав російському диктатору письмове послання від верховного лідера Ісламської Республіки Алі Хаменеї. 

На зустрічі в кремлі він сказав, наскільки для його країни важливим є підписання договору про стратегічне партнерство з москвою.

Ще 17 квітня ми писали, що іранський міністр прибув до москви з посланням для путіна перед ядерними переговорами зі США.

 

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