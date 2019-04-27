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Росія розглядає видачу паспортів за спрощеною процедурою для всіх українців, - Путін

Рішення про громадянство не було спонтанним - "ми все порахували"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою всім українцям, а не лише жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Росія розглядає видачу паспортів за спрощеною процедурою для всіх українців, - Путін Фото: з вільних джерел

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - сказав Путін на прес-конференції, інформує "Громадське" з посиланням на російське агентство ТАСС.

Він також назвав "страшилками" заяви про те, що спрощена паспортизація окупованого Донбасу дорого коштуватиме російському бюджету.

І заявив, що рішення про громадянство не було спонтанним - "ми все порахували".

"І кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство", - сказав Путін.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

Постійне представництво України при ООН звернулося до Ради Безпеки ООН щодо указу Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.

Постійний представник України при ООН звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря А.Гутерріша та держав-членів ООН та поінформував їх про позицію України.

Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Сергій Кривонос не виключив, що РНБО може зібратися після засідання Ради Безпеки ООН.

 

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27 04 2019 12:17
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