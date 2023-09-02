росія розгорнула "резервну армію" для підсилення сил на півдні України – ISW

російські військові розгорнули "резервну армію", щоб їхні підрозділи з Луганської області могли передислокуватись і "захищати" південь від українського контрнаступу, що просувається вперед.

Про це повідомляють аналітики ISW.

"Начальник Головного військового управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що російські військові розгорнули частини новоствореної "резервної армії", щоб дати можливість підрозділам, які зараз перебувають на передовій у Луганській області, передислокуватися в бік для захисту від українського контрнаступу на півдні України", - йдеться в зведенні ISW.

В ISW вважають, що 25-та загальновійськова армія навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання.

Крім того окупанти розчаровані російським контрбатарейним вогнем поблизу Урожайного і вздовж лінії Новомайорське-Новодонецьке-Керменчик.

Також російські солдати, які обороняються в цьому районі, перебувають у поганому фізичному та психологічному стані.

ЗА даними інститту, ЗСУ продовжували наступальні дії поблизу Бахмута і на заході Запорізької області, де досягли певного прогресу вчора.

Геолокаційні кадри показують, що українські війська незначно просунулися на північний захід від Кліщіївки.

Вчора штаб ЗСУ повідомив, що вони мали успіх на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка і на заході Запорізької області. При цьому російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки.