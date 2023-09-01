МВС рф зазнає гострої нестачі кадрів після повномасштабного вторгнення в Україну – ISW

У рф напередодні став чинним указ, який фактично скасовує вікові обмеження перебування на службі МВС.

31 серпня у рф став чинним указ, який фактично скасовує вікові обмеження перебування на службі МВС, щоб знизити дефіцит кадрів.

Про це йдеться у звіті ISW.

Документом збільшується граничний вік охочих вступити працювати у МВС рф з 35-40 до 50-55 років залежно з посади.

Також новий документ скасовує вимогу отримання особистої поруки при вступі на службу, скасовує випробувальні терміни для нових співробітників із військовим стажем, а також дозволяє особам, визнаним непридатними до служби за станом здоров'я, продовжувати службу у зміненій якості.