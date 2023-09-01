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МВС рф зазнає гострої нестачі кадрів після повномасштабного вторгнення в Україну – ISW

01 вересня 2023, 08:25
МВС рф зазнає гострої нестачі кадрів після повномасштабного вторгнення в Україну – ISW
Фото: Reuters
У рф напередодні став чинним указ, який фактично скасовує вікові обмеження перебування на службі МВС.

31 серпня у рф став чинним указ, який фактично скасовує вікові обмеження перебування на службі МВС, щоб знизити дефіцит кадрів.

Про це йдеться у звіті  ISW.

Документом збільшується граничний вік охочих вступити працювати у МВС рф з 35-40 до 50-55 років залежно з посади. 

Також новий документ скасовує вимогу отримання особистої поруки при вступі на службу, скасовує випробувальні терміни для нових співробітників із військовим стажем, а також дозволяє особам, визнаним непридатними до служби за станом здоров'я, продовжувати службу у зміненій якості.

Джерела повідомляють, що співробітники МВС масово звільняються з роботи через корупцію, погану оплату та примусову роботу як каральні органи на окупованій Україні.

 

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