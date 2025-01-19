Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія розкритикувала військове партнерство України та Британії

19 січня 2025, 09:59
росія розкритикувала військове партнерство України та Британії
Фото: з вільного доступу
росія вважає Азовське море - "внутрішнім морем".

кремль і офіційний представник МЗС рф Марія Захарова висловили стурбованість можливою військовою присутністю Великобританії в рамках 100-річної угоди про партнерство, підписаної Києвом та Лондоном.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Захарової, росія розглядає Азовське море як своє "внутрішнє море". москва наполягає, що будь-яка участь іноземних держав у цій акваторії є "втручанням у внутрішні справи".

Захарова охарактеризувала угоду як "марну" для росії і назвала її "піар-кампанією" України. Наголошується, що будь-які дії, пов'язані з військовою присутністю в Азовському морі, припинятимуться рішучими заходами.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив підтримку України та пообіцяв тісно співпрацювати із союзниками для надання країні надійних гарантій безпеки. Ця заява сигналізує про намір Лондона продовжувати стратегічну взаємодію з Києвом на довгостроковій основі, незважаючи на критику з боку москви.

війнаБританіяпартнерстворосія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Політика
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 16 січня 2025, 12:21
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Політика
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 січня 2025, 08:24
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється