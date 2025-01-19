росія розкритикувала військове партнерство України та Британії

росія вважає Азовське море - "внутрішнім морем".

кремль і офіційний представник МЗС рф Марія Захарова висловили стурбованість можливою військовою присутністю Великобританії в рамках 100-річної угоди про партнерство, підписаної Києвом та Лондоном.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Захарової, росія розглядає Азовське море як своє "внутрішнє море". москва наполягає, що будь-яка участь іноземних держав у цій акваторії є "втручанням у внутрішні справи".

Захарова охарактеризувала угоду як "марну" для росії і назвала її "піар-кампанією" України. Наголошується, що будь-які дії, пов'язані з військовою присутністю в Азовському морі, припинятимуться рішучими заходами.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив підтримку України та пообіцяв тісно співпрацювати із союзниками для надання країні надійних гарантій безпеки. Ця заява сигналізує про намір Лондона продовжувати стратегічну взаємодію з Києвом на довгостроковій основі, незважаючи на критику з боку москви.