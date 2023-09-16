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росія розробила нові крилаті ракети

16 вересня 2023, 13:13
росія розробила нові крилаті ракети
Фото з відкритих джерел
В рф розробили нові крилаті ракети Х-БД, якими озброїли надзвукові стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160.

Про це повідомило Міноборони росії, пишуть росЗМІ.

"Несе ракету Х-БД з дальністю понад 6 500 км", – повідомив командувач дальньої авіації ВКС рф генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. 

Він розказав про це під час візиту аеродрому Кневічі в Примор'ї міністром оборони рф Сергієм Шойгу і главою КНДР Кім Чен Ином.

За словами міністра оборони рф, вантажопідйомність Ту-160 становить 100 тонн. А Шойгу пояснив, що на бомбардувальники встановлено по дві касети з шести ракет Х-БД.

Нагадаємо, що міністр оборони рф показав Кім Чен Ину ракету Кінджал.
Росіянова крилата ракетаракета Х-БД

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